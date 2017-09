Fietswissel Dumoulin onlogisch

Dumoulin heeft echter de afgelopen dagen ontdekt dat de klim naar het uitzichtpunt op de fjord van Bergen makkelijker is dan hij vooraf had ingeschat. Daarbij weet Dumoulin dat hij van alle tijdrijders als beste in de aerodynamische houding kan klimmen. Daar hebben ze bij Team Sunweb diverse analyses over laten maken. Het lijkt dus onlogisch dat Dumoulin enig risico gaat nemen door op de kasseien aan de voet van de klim op een andere fiets te stappen.

Door gisteren geen mededeling te doen over een mogelijke fietswissel en juist twijfel te zaaien, laat de zilveren medaille-winnaar van Rio zijn concurrenten niet in zijn kaarten kijken. Zelf benadrukt hij vanaf het eerste moment dat hij van de pitstop geen ding wil maken „Ik heb het een keer eerder in de Ronde van het Baskenland gedaan. Maar toen hebben we daar eigenlijk nauwelijks over gesproken. Ik denk ook niet dat die wissel bepaalt wie deze tijdrit gaat winnen.”

De 31 kilometer lange mondiale tijdrit is voor de Giro d’Italia-winnaar het hoofddoel van dit najaar. „Het is lekker om weer eens een hele periode gericht naar een tijdrit toe te werken. We hebben gekozen voor een redelijk vergelijkbare voorbereiding als in 2014 toen ik in Ponferrada derde op de tijdrit werd achter Bradley Wiggins en Tony Martin. Ook toen reed ik van te voren de klassiekers in Canada.”

Na het WK-brons in 2014 behaalde Dumoulin vorig jaar de zilveren olympische medaille op de tijdrit in Rio de Janeiro. „Verder heb ik internationaal eigenlijk niet veel sterke tijdritten tegen de wereldtop gereden. De laatste twee WK-tijdritten waren niet al te best. In de grote rondes heb ik wel tijdritten gewonnen, maar dat is toch anders dan wanneer een tijdrit een op zichzelf staand evenement is. Na de wereldtitel op de de ploegentijdrit van afgelopen zondag is het gevoel in ieder geval goed.”