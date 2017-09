De voetballer zelf, die zondag in de topper tegen PSV een voortreffelijke indruk achterliet en vanavond in de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag een basisplaats krijgt, wenst zich op dit moment op geen enkele manier uit te laten over zijn toekomst als international.

Amrabat weet dat hij met een uiterst gevoelige situatie heeft te maken. Als hij nu al duidelijk maakt dat hij voor Nederland zou kiezen, krijgt hij miljoenen fans in Marokko over zich heen. Veel belangrijker is dat hij formeel nog niets te kiezen heeft. De KNVB heeft hem nog nooit geselecteerd voor het Nederlands elftal en zolang dat niet het geval is, zou de deze zomer door Feyenoord voor zes miljoen euro van FC Utrecht gekochte speler zich nergens druk over hoeven maken.

