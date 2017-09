"Stiekem hoop ik op een stunt. Dat vind ik mooi. In Engeland gebeurt het ook, dat een vierdeklasser een club uit de Premier League uitschakelt. Dat zou nu ook ineens kunnen gaan gebeuren", aldus de voormalig verdediger van onder meer FC Twente, Sparta Rotterdam en ADO Den Haag in TELESPORT VNDG.

"Als elf Ajacieden met diarree de bus uitstappe, maakt Scheveningen een kans. Maar we moeten realistisch blijven. Als Ajax gewoon tempo gaat spelen, wordt het lastig. Als Ziyech in vorm is, Huntelaar de ballen er gewoon in schiet, Dolberg de bal aan de voet krijgt en Neres in vorm is...", somt Polak de Amsterdamse gevaren op. "En die Justin Kluivert is zo verschrikkelijk snel, die wordt onderweg gewoon 26 keer geflitst. Het is onvoorstelbaar."

Polak denkt echter dat druk de Ajacieden woensdag wel eens te veel kan worden. "Ze hebben kwaliteiten, maar het is op dit moment chaos bij Ajax. Ze komen er gewoon niet uit. Ze weten niet wat ze met hun geld moeten doen en liggen al uit de Champions en Europa League. Die 1-1 bij ADO was ook een klap. Dat gaat in de koppen zitten. Nu moeten ze onder druk naar Scheveningen en ik zeg je: het gaat lastig worden voor Ajax. Het kan wel eens gaan spoken."