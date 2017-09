'Cavani wil vertrekken na relletje met Neymar'

Afgelopen weekend vond er een opvallend moment plaats tijdens de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Olympique Lyon (2-0). In de slotfase van dat duel wilde Cavani aanleggen voor een strafschop, maar bemoeide topaankoop Neymar zich plotseling met de situatie. Daar was Cavani zichtbaar niet blij mee en tot overmaat van ramp miste hij zijn strafschop.

PSG-trainer Unai Emery wilde het voorval na afloop niet te groot maken, maar volgens tabloid The Daily Mail zou Cavani serieus nadenken over een vertrek uit Parijs. De spits stond de voorbije jaren in de schaduw van de inmiddels voor Manchester United spelende Zlatan Ibrahimovic en maakt nu eenzelfde soort situatie mee sinds de komst van Neymar.

Europese topclubs

Ondertussen staat er een hele waslijst aan Europese topclubs klaar om Cavani komende winter of zomer met open armen te ontvangen. Napoli, Juventus en Internazionale willen El Matador graag terughalen naar Italië, terwijl Borussia Dortmund in Cavani de ideale vervanger van Pierre-Emerick Aubameyang ziet. Ook Chelsea en het Everton van Ronald Koeman zouden belangstelling hebben.