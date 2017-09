Palace-speler maakt jaar na auto-ongeluk rentree

Souare raakte een jaar geleden ernstig verwond toen hij op 12 september betrokken raakte bij een auto-ongeluk. Daarbij liep de Senegalees een breuk in zijn dijbeen en kaak op. Een jaar later was het dan zover voor de 26-jarige speler: zijn rentree. In de gewonnen bekerwedstrijd tegen Huddersfield Town kreeg Souare een staande ovatie toen hij in de tweede helft het veld betrad.

"Het was wat raar, maar ik voelde me best goed", liet Souare na afloop weten aan de BBC. "Ik was tijdens mijn herstel bij de juiste mensen. De club, het fysioteam en de overige mensen hebben heel goed voor me gezorgd, waardoor de tijd best snel ging."