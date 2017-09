Dumoulin: 'Twee keer goud! Ongelooflijk'

Dumoulin wist vanaf het tweede tussenpunt de hele tijdrit de snelste tussentijden te realiseren. "Ik zat direct goed in mijn ritme en het liep voortvarend. Toch maakte ik me even zorgen toen ik merkte dat het steeds harder begon te regenen. Op de klim naar Mount Fløyen slipte mijn achterwiel in de eerste haarspeldbochten continue onder me uit en moest ik echt opletten. Ik kon daar geen enkel risico meer nemen. Tussen het vele publiek was het wel een sensatie om daar omhoog te rijden. Zeker als je voelt dat je op goud afstevent.”

Voor de Maastrichtenaar is het de tweede wereldtitel op deze WK in het Noorse Bergen. Afgelopen zondag veroverde hij reeds goud op de ploegentijdrit met zijn Team Sunweb. "Het is fantastisch. Twee keer goud! Ongelooflijk. Zeker op de ploegentijdrit was het een grote verrassing. Ik kan niet zeggen dat deze wereldtitel op de individuele tijdrit een verrassing is, want ik startte hier echt als dé favoriet. Dan moet je moet het toch maar doen. Dat het nu gelukt is, is fantastisch.”

Dumoulin gaat deze wereldtitel niet meteen uitgebreid vieren. ,,Nee, want zondag wacht al weer de wegwedstrijd en daar wil ik ook nog een goede koers rijden. Natuurlijk zullen we vanavond wel een glaasje drinken en ook morgen wil ik even uitgebreid genieten.”