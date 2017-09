Ajax verslikte afgelopen zondag in ADO Den Haag (1-1), maar twee keer achter elkaar puntenverlies leiden in het stadion van de Haagse club gebeurde niet. In de vijfde minuut opende Kasper Dolberg de score. Vlak voor rust deed Siem de Jong met een rake kopbal ook een duit in het zakje.

Na een uurtje voetbal maakte de Braziliaan David Neres de derde treffer. Veel verrassender was echter de tegentreffer van Barry Rog. Rog schoot namens Scheveningen met links prachtig binnen. Aan de treffer ging een vloeiende aanval van de Zuid-Hollanders vooraf.

Foto: Rene Bouwman

Dolberg maakte de laatste twee goals van de avond, en was dus goed voor een hattrick. De laatste treffer van de Deen kwam van de penaltystip. De centrumspits kan de doelpunten gebruiken. Afgelopen weekeinde deed hij maar een paar minuten mee bij Ajax. In de Eredivisie staat de teller van Dolberg dit seizoen nog op nul goals.