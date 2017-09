De ploeg van aanvoerder Kevin Strootman zegevierde met 4-0 bij de nog puntloze hekkensluiter, die vorig seizoen naar de Serie A promoveerde. Edin Dzeko scoorde twee keer voor de bezoekers.

De derde treffer was een eigen doelpunt van Fabio Lucioni. Diens ploeggenoot Lorenzo Venuti overkwam in de slotfase hetzelfde. AS Roma verstevigde de positie in de subtop met negen punten uit vier duels.