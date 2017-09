Beide ploegen wonnen ook hun wedstrijd in de vijfde speelronde. Titelverdediger Juventus boekte een magere zege van 1-0 op Fiorentina. Mario Mandzukic maakte in de 52e minuut de winnende treffer voor 'Juve'. Napoli rekende in Rome af met 4-1 af met Lazio, dat zijn eerste nederlaag van het seizoen leed.

Foto: AFP

Lazio, tegenstander van Vitesse in de Europa League, begon nog voortvarend in eigen huis. Stefan de Vrij opende de score na een half uur. Hij reageerde attent op een voorzet van Ciro Immobile en schoot de bal keurig in het doel.

Kort na rust zette Napoli de boel op zijn kop met drie goals vlak achter elkaar; binnen vijf minuten scoorden Kalidou Koulibaly, José Callejón en de Belgische topschutter Dries Mertens. Lazio kwam die klap niet meer te boven. In blessuretijd liep Napoli nog verder uit door een benutte strafschop van Jorginho.

AC Milan klom naar de vierde plaats door nieuwkomer SPAL met 2-0 te verslaan. Beide Milanese doelpunten kwamen uit een strafschop, benut door Ricardo Rodriguez en Franck Kessié.