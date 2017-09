Na vier nederlagen op rij won de ploeg uit Liverpool in de derde ronde van de League Cup met 3-0 van Sunderland. Voor de thuisclub kwamen Dominic Calvert-Lewin (twee) en Oumar Niasse tot scoren. Voor Everton was het de eerste zege sinds 17 augustus. Koeman stelde doelman Maarten Stekelenburg en middenvelder Davy Klaassen in zijn basisteam op.

Chelsea won met 5-1 van Nottingham Forest. Michy Batshuayi (drie), Kenedy en Charly Musonda troffen doel voor de landskampioen. Arsenal versloeg Doncaster Rovers moeizaam met 1-0. Theo Walcott maakte het doelpunt. Manchester United rekende met 4-1 af met Burton Albion.