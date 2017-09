In de vierde minuut van de blessuretijd maakte Antonio Sanabria namens Betis de winnende goal in Bernabéu. Door die nederlaag heeft Real nu al zeven punten minder dan koploper én de koploper FC Barcelona. De ploeg van trainer Zinedine Zidane komt voorlopig niet verder dan de zevende plek. Barcelona speelde dinsdagavond Eibar aan gort. Lionel Messi scoorde vier en heeft nu al negen keer gescoord in La Liga.

Real heeft nog geen één van de drie thuiswedstrijden in de competitie gewonnen. Valencia (2-2) en Levante (1-1) verlieten Estadio Santiago Bernabéu al met een punt. Ronaldo speelde pas zijn eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, na een schorsing van vijf wedstrijden. De Portugees kreeg voldoende kansen maar miste kennelijk enig wedstrijdritme.