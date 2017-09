Schrik nadat jong meisje (2) vol wordt geraakt bij NY Yankees

Frazier raakte de bal verkeerd in de thuiswedstrijd tegen Minnesota Twins (11-3) en zag tot zijn afgrijzen hoe de bal met 160 kilometer per uur richting publiek vloog, vol tegen een jong meisje aan.

De honkballer van de Yankees sloeg meteen van schrik zijn hand voor zijn mond en ook andere spelers op het veld waren zichtbaar aangedaan.

Het geraakte meisje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ,,Ik moest meteen aan mijn eigen kinderen denken'', zei de zichtbaar aangeslagen Frazier. ,,Hopelijk is het meisje in orde.''

De schrik op de tribune is groot. Foto: Hollandse Hoogte

Volgens Amerikaanse media werd ze in het gezicht geraakt. Het is onduidelijk hoe het met haar gaat, de Yankees willen geen uitspraken doen. Volgens ABC gaat het om een meisje van twee jaar en zou haar oma gezegd hebben dat het 'ok' met haar gaat.

Didi Gregorius

Het incident zorgde voor discussie over de bescherming van fans in honkbalstadions. Diverse spelers van de Yankees, onder wie de Nederlandse international Mariekson 'Didi' Gregorius, riepen op om meer netten op te hangen langs het veld. Nu is alleen het gedeelte achter de thuisplaat in Yankee Stadium afgeschermd.

