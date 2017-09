Pijnlijk: Messi op gelijk hoogte met Real Madrid

Landskampioen Real verloor woensdagavond met 0-1 van Betis en heeft na vijf wedstrijden pas acht punten. In die vijf wedstrijden scoorde De Koninklijke negen keer. En dat is net zo vaak als Lionel Messi voor Barcelona scoorde in La Liga. De Catalaanse koploper, vijftien punten, scoorde al zeventien keer.

Verzachtende omstandigheid voor Real is de schorsing van Cristiano Ronaldo. De Portugese doelpuntenfabriek miste vier duels, omdat hij de scheidsrechter een duw had gegeven in de strijd om de Supercup met Barcelona. Tegen Betis was hij weer van de partij, maar ook dat mocht niet baten.