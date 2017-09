Van Poppel tekent bij LottoNL: 'Blij dat ik weer grote ronde zal rijden'

Van Poppel is bezig aan zijn tweede jaar bij de Britse topploeg Sky, waar hij ook kon blijven. De Brabander kiest echter voor een overstap naar LottoNL-Jumbo, waar hij naast Dylan Groenewegen de tweede sprinter wordt.

,,Hoe de ploeg bezig is met het sprinten spreekt mij erg aan'', zei Van Poppel donderdag. ,,Dat is mijn hoofddoel, hoewel ik ook erg uitkijk naar de klassiekers. Ik weet dat die me liggen, maar door tegenslag kwam dat er de laatste jaren onvoldoende uit. Ik ben ook blij dat ik weer een grote ronde zal rijden."

Sportive director Merijn Zeeman van Team LottoNL-Jumbo noemt Van Poppel een ‘klassiekertalent’ en bevestigt dat hij ook in de sprint zal worden uitgespeeld. “Van Poppel krijgt de kans om zelf te sprinten. We zijn trots dat hij voor ons gekozen heeft en dat we nu twee sprinters binnen de gelederen hebben die tot de wereldtop behoren. We gaan eraan werken om Danny nóg sneller te maken en hem verder te ontwikkelen als wielrenner.”

Van Poppel doet zondag mee aan de wegwedstrijd op de WK. Bondscoach Thorwald Veneberg riep hem op als vervanger van de geblesseerde Dylan van Baarle.