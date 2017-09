Drama bij Yankees: 'Hij deed alles om haar te beschermen'

"Ik was er behoorlijk van door mijn stuk gebracht", vertelde Frazier, die op het veld zijn hand voor zijn mond sloeg en door zijn knieën ging toen hij zag waar de bal terecht was gekomen. "Het was zwaar op te zien, zwaar om onderdeel van te zijn. Ik heb zelf twee jongen kinderen en op dat moment moest ik aan hen denken."

Frazier kon zien wat er zich op de tribune afspeelde: "De vader, of wie het ook was, deed er alles aan om haar te beschermen. Maar de bal komt met 180 kilometer per uur op hem af. Als je dat nog nooit meegemaakt hebt, en dat geldt voor de meeste mensen, is het heel lastig."

De roep om netten voor de onderste vakken in de honkbalstadions neemt na het incident flink toe. Ook Frazier stemt er mee in. "Die netten moeten er komen. Ik denk dat dat in elk stadion zou moeten, maar we zijn nog niet zo ver. Hopelijk gaan ze er naar kijken en een oplossing vinden."

Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht en bleef daar vannacht samen met haar moeder. Haar oma wist te vertellen dat het 'ok' gaat met haar kleindochter. De Yankees willen geen update geven in verband met de privacy van het slachtoffer. Het broertje van het meisje was ook bij de wedstrijd, maar had volgens de vader weinig meegekregen van het drama.