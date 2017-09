De club uit Liverpool gaf afgelopen zomer 160 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar voorlopig staan The Toffees slechts achttiende in de Premier League. Koeman verschafte zichzelf woensdagavond weer wat lucht met een 3-0 zege op Sunderland, in de League Cup.

"Misschien dachten mensen dat wij beter zouden zijn, nadat we wonnen van Stoke, gelijkspeelden tegen Manchester City en de groepsfase van de Europa League bereikten", aldus Koeman in gesprek met de BBC.

"Maar het is bespottelijk om zoveel druk op het team te leggen om in de top vier te eindigen. Elke club heeft nieuwe spelers vastgelegd. We hebben een aantal jonge spelers gekocht. die hebben tijd nodig. Laten we de volgende stap maken. Dat houdt niet in dat we geen ambitie hebben. Als er één iemand dat heeft, ben ik het, maar ik ben ook realistisch", aldus Koeman.

Everton wacht komende zaterdag het thuisduel met AFC Bournemouth.