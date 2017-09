De noorderlingen kwamen donderdag door een treffer van Fouad Belarbi al na 11 minuten op een achterstand. De Utrechtse amateurs, die uitkomen in de Derde Divisie, konden in De Galgenwaard bijna een half uur van de voorsprong genieten. Oussama Idrissi tekende vijf minuten voor de rust voor gelijkmaker.

Direct na de thee tekende FC Groningen voor de 1-2. Ritsu Doan, die in de rust was ingevallen en voor het eerst sinds het eerste competitieduel met SC Heerenveen in augustus, weer minuten mocht maken, was de doelpuntenmaker. De ploeg van Ernest Faber breidde de marge dankzij treffers van Juninho Bacuna en Ajdin Hrustic (1-3 en 1-4) vervolgens uit tot drie.

Het slotstuk van de avond was echter voor USV Hercules. Na een afgemeten voorzet vanaf rechts tekende Leroy Oehler voor de tweede Utrechtse goal van de wedstrijd. De aanvaller knalde de bal hard in het dak van het Groningse doel.