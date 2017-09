"Hij heeft de goede drive laten zien: met plezier en de wil om te voetballen. Adam is weer verder in zijn ontwikkeling. Hij heeft een actie in huis en kan een goal maken, maar ik denk ook dat hij een echte prof is geworden'', zei Cocu na de overwinning op de zaterdaghoofdklasser in gesprek met FOX Sports.

Het contract van Maher, die in 2013 voor acht miljoen euro werd overgenomen van AZ, loopt na dit seizoen af. Afgelopen seizoen werd de vijfvoudig international al verhuurd aan het Turkse Osmanlispor. "We moeten in de winterstop maar eens kijken hoe het er dan voor staat", besloot Cocu.