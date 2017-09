De landskampioen maakte in Litouwen een dinsdag opgelopen nederlaag goed. Donar versloeg in Prienai Vytautas met 84-61, ruim voldoende na de 75-77-nederlaag in Groningen. De Amerikaan Brandyn Curry was de topschutter aan Groningse kant met 20 punten.

De ploeg van coach Erik Braal treft nu zondag thuis het Deense Bakken Bears, dinsdag volgt de return. Wint Donar ook die dubbel, dan volgen wedstrijden tegen het Spaanse Movistar Estudiantes om een ticket voor de Champions League.