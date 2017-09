Mollema: 'Een favoriet? Verre van dat zelfs!'

Met zijn zege in de Clasica San Sebastian van vorig jaar, zijn derde plaats van dit jaar en onlangs nog zijn vijfde plaats in de GP Montréal heeft Mollema laten zien dat hij in het eendagswerk goed uit de voeten kan.

"Het is geen parcours voor klimmers, maar ook niet voor sprinters", zegt de Groninger over de ruim 260 kilometer in het Noorse Bergen. "Ik hoop dat er twee ronden voor het einde een groepje weg rijdt. Als ik de vorm heb, moet ik daarbij zitten. Als team moeten wij erin vliegen. Wij moeten zeker niet afwachtend koersen.”

De Nederlandse selectie: Lars Boom, Tom Dumoulin, Jos van Emden, Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Bauke Mollema, Wout Poels, Danny van Poppel en Niki Terpstra.