UCI grijpt in: WK verder zonder ploegentijdrit

''In Innsbruck in 2018 en in Yorkshire in 2019 worden deze WK-wedstrijden nog wel gehouden, maar vanaf 2020 niet meer. Deze tijdritten worden op verzoek van de teams afgeschaft'', liet de 44-jarige Fransman weten bij Direct Velo. De tijdritten voor merkenteams werden in 2012 voor de eerste keer in het WK-programma opgenomen. De animo om deel te nemen, was de laatste jaren echter niet zo groot. In Doha verschenen vorig jaar bij de mannen slechts acht WorldTourteams aan de start. In Bergen streden afgelopen zondag elf ploegen mee. Zowel bij de mannen als vrouwen zegevierde Team Sunweb.

De nieuwe UCI-preses David Lappartient Foto: REUTERS