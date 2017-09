"Het gebeurt vaker voorkomen dat jonge jongens plotseling minder aan spelen toekomen. Daar gebeurt wat mee. Denk aan Riechedly Bazoer. Dat moeten we bij Kasper goed in de gaten houden."

De 20-jarige Bazoer vertrok vorig seizoen in de winterstop naar VfL Wolfsburg nadat toenmalig trainer Peter Bosz de middenvelder voor langere tijd op de bank had gehouden. Keizer is echter vol vertrouwen dat het met Dolberg, voor wie AS Monaco in de zomer nog een bedrag van om en nabij de 50 miljoen euro wilde neerleggen, helemaal goed gaat komen.

Foto: ANP Pro Shots

"Kasper is een realistische jongen. Hij begon niet als gehoopt, maar hij blijft werken. Hij is lekker aan het trainen, zodat hij weer lekker in zijn vel komt te zitten. Goals helpen daar natuurlijk ook bij. Afgelopen woensdag in het bekerduel met SVV Scheveningen maakte hij er drie. Dat is lekker voor hem en goed voor ons. Het komt er echt wel weer aan bij hem."

Of Keizer zondag tegen Vitesse voor Dolberg kiest, liet hij in het midden. Volgens de Ajax-trainer is alles mogelijk tegen de Arnhemmers: Huntelaar, Dolberg of een variant met beide aanvallers.

Foto: ANP Pro Shots

Keizer weet dat zijn ploeg tegen Vitesse aan de bak moet. Beide ploegen hebben 10 punten uit vijf wedstrijden. "Vitesse is gewoon weer een tandje hoger dan we tot nu toe gehad hebben in de Eredivisie. Ze staan niet voor niets redelijk hoog. Ze hebben een goede aanval, een sterk middenveld en ook achterin steekt het prima in elkaar. Het hangt er nog van af of Thulani Serero gaat spelen. Dat vind ik een goede speler. En Henk Fraser laat zijn ploegen altijd georganiseerd spelen."

Het bekerechec van Vitesse tegen Swift neemt Keizer niet helemaal serieus. "Dat was in een andere sfeer, in een andere omgeving. Op een kunstgrasveldje bovendien. Ik heb de samenvatting gezien, maar vond het handiger om andere duels te bekijken, zoals die met Lazio Roma en AZ. Dat geeft een reëler beeld."