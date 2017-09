De buitenspeler van Bayern München wil dat het Noordlease Stadion tijdens het thuisduel van zondag met FC Twente weer eens vol zit.

"Ik weet dat de resultaten van ons cluppie de laatste weken ietwat tegenvallen, maar daarom is het des te belangrijker dat jullie aanstaande zondag tijdens de wedstrijd met FC Twente weer van de partij zijn", aldus Robben, die werd opgeleid door FC Groningen en twee seizoen in het eerste van de noorderlingen speelde, in een speciale videoboodschap.

"Het doet mij pijn als ik op televisie de vele lege plekken zie. Ik hoop dat het stadion tegen FC Twente weer goed gevuld zal zijn. De drie punten zijn uiterst belangrijk om de lijn omhoog weer te vinden. Als speler weet ik als geen ander hoe belangrijk de steun van het publiek is. Natuurlijk mag je kritisch, maar als het eerste fluitsignaal heeft geklonken, moet je achter je ploeg staan. Groetjes vanuit München, van een echte FC Groningen-supporter", besloot Robben.