Fortuna naast Jong Ajax aan kop na flinke uithaal

De ploeg van trainer Sunday Oliseh dankte Djibril Dianessy en Lisandro Semedo, die beiden twee keer scoorden in het met 5-1 gewonnen duel. Jong Ajax kan het verschil met Fortuna maandag weer vergroten tot drie punten, wanneer het thuis afrekent met Telstar.

MVV verzuimde om gedeeld aan kop te komen. De ploeg kwam in de eerste helft op voorsprong via een kopbal van Jonathan Okita, maar invaller Martijn Barto schoot Cambuur na rust langszij (1-1). Het duel in Maastricht eindigde grimmig. Steven Pereira (MVV) kreeg van arbiter Dennis Higler de rode kaart na een slaande beweging richting zijn tegenstander. Door het gelijkspel zakt MVV naar de derde plaats, met een punt minder dan Jong Ajax en Fortuna Sittard.

Go Ahead en Volendam blijven kwakkelen

Go Ahead Eagles wacht ook na de zesde competitiewedstrijd nog op de eerste zege. De ploeg van trainer Leon Vlemming kwam op bezoek bij FC Emmen niet verder dan 0-0. Ook FC Volendam won nog niet en speelde doelpuntloos gelijk tegen De Graafschap.

Uitslagen Jupiler League: FC Volendam - De Graafschap 0-0 RKC Waalwijk - Jong FC Utrecht 2-2 MVV Maastricht - SC Cambuur 1-1 FC Eindhoven - FC Den Bosch 0-1 Fortuna Sittard - Jong AZ 5-1 Almere City - FC Oss 2-2 Helmond Sport - FC Dordrecht 1-2 FC Emmen - Go Ahead Eagles 0-0