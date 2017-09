Aangever Verhaegh zit scorende Robben dwars

Bij Bayern was er weer een basisplaats voor Arjen Robben, die weer hersteld was van een enkelblessure. De Nederlander liet zich direct gelden met een doelpunt, al kwam daar wel het nodige geluk bij kijken. Op slag van rust belandde een afstandsschot van Robben precies op het been van ploeggenoot Rafinha. De bal veranderde daardoor van richting, waardoor Wolfsburg-doelman Koen Casteels kansloos was.

Het doelpunt van de Nederlander betekende de 2-0, nadat Robert Lewandowski even daarvoor de score had geopend vanaf de strafschopstip. Wolfsburg, dat met Verhaegh en de pas laat ingevallen Riechedly Bazoer speelde, gaf zich echter niet gewonnen. Kort na rust bracht Maximilian Arnold de spanning terug met de 2-1. Vervolgens vertolkte Verhaegh een belangrijke rol. De verdediger verzorgde de assist bij de gelijkmaker van Daniel Didavi: 2-2.

Zo pakte Wolfsburg een verrassend punt in de eerste wedstrijd zonder de ontslagen trainer Andries Jonker. Martin Schmidt zat voor het eerst op de bank. Door het puntenverlies van Bayern kan het Borussia Dortmund van Peter Bosz zaterdag het onderlinge verschil laten oplopen tot drie punten. Dan moet er wel gewonnen worden van Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg staat elfde met zes punten.