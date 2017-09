Laatste sneertje Costa naar Conte

Costa, die vanwege het transferverbod van Atletico pas vanaf 2018 in actie kan komen, is Chelsea dankbaar. "Ik ben zeker niet ondankbaar richting Chelsea. Daar was ik ook erg gelukkig en speelde ik in een geweldig team", aldus de aanvaller. "Het is echter niet de manier geworden waarop ik weg wilde gaan. Maar Atletico is mijn thuis.

Toch kon Costa het niet laten om nog een klein sneertje uit te delen naar Antonio Conte, de Chelsea-coach met wie hij een slechte relatie onderhield. "Eén persoon kan mijn imago niet verpesten. De mensen bij Chelsea weten wie ik echt ben."