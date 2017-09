Europa grijpt voorsprong tijdens Laver Cup

In Praag versloeg eerst de Kroaat Marin Cilic de Amerikaan Francis Tiafoe (7-6 (3) 7-6 (0)) en later kwam de Oostenrijker Dominic Thiem terug van een set achterstand tegen de Amerikaan John Isner om in de speciale shoot-out met 10-7 te winnen. Bij de laatste enkelpartij van de dag won de Duitser Alexander Zverev van de Canadees Denis Shapovalov: 7-6 (3) 7-6 (5). Vervolgens bezorgden Nick Kyrgios en Jack Sock Team Wereld het eerste punt door Rafael Nadal en Tomas Berdych in het dubbelspel te verslaan: 6-3 6-7 (7) 10-7.

Elke dag staan er bij de Laver Cup vier wedstrijden op het programma. Voor elk gewonnen duel op vrijdag krijgt het team een punt. Op zaterdag zijn er twee punten te verdienen per zege en op de laatste dag, zondag, wordt een overwinning beloond met drie punten. In totaal zijn er dus 24 punten te verdelen, het team dat als eerste 13 punten haalt wint de Laver Cup.