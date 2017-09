Labyad: 'Wij kunnen zeker van PSV winnen'

Voor veel PSV-fans blijft het vertrek van Labyad (24) ondanks een eerdere belofte om bij te tekenen een open zenuw, maar de opgebloeide FC Utrecht-middenvelder kijkt niet om in wrok en praat met veel respect over zijn oude club. "Het is een fantastische club om tegen te spelen, een heel mooi affiche. Ik heb al vier keer tegen PSV gespeeld, drie keer met Vitesse en vorig seizoen met FC Utrecht”, aldus Labyad, die bij alle vier die duels als verliezer van het veld stapte.

Dat deed FC Utrecht vorige week heel onverwacht ook tegen FC Twente en dan ook nog eens met de cijfers 4-0. Het team van Erik ten Hag kende tot die zeperd een overtuigende seizoenstart. Heeft FC Twente de code van Ten Hag gekraakt en de kwetsbaarheden van zijn team blootgelegd? "Dat denk ik niet. Ik beschouw de nederlaag tegen FC Twente als een incident”, aldus Labyad. "Elke ploeg in de Eredivisie heeft wel een keer een offday. PSV heeft die bij SC Heerenveen gehad, wij hadden die vorige week”, aldus de Utrechter, die niet bang is dat andere ploegen lering trekken uit de manier waarop FC Utrecht in de Grolsch Veste werd lamgelegd. „We moeten naar onszelf kijken. Hoe we tegen FC Twente hebben gespeeld en verdedigd, is compleet anders dan we de voorgaande duels hebben gedaan. Als je ziet dat veel grote ploegen die tegen ons hebben gespeeld moeite hadden om te scoren, dan geeft het aan dat we gewoon een dramatische dag hadden."