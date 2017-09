Ajax: Drama Nouri laat zich voelen

Keizer: "We hebben er nooit een excuus van gemaakt, maar dat betekent niet dat we er allemaal zomaar even overheen kunnen stappen.” De hele spelersgroep heeft het drama Nouri tijdens de voorbereiding in Oostenrijk live beleefd. Een ervaring die niet in de koude kleren van de veelal jonge Ajacieden is gaan zitten. „Ik hoop dat men snapt dat dat logisch is”, aldus Keizer, die niet uitweidde over de huidige situatie van Nouri.

Ook Nouri’s broer Mohammed liet zich een dag eerder niet uit over de situatie van Abdelhak. Het laatste nieuws was dat Nouri weliswaar in coma ligt en blijvende en ernstige hersenschade heeft, maar ook zelfstandig ademhaalt. „We willen niet dat mensen gaan speculeren. Daarom komen we af en toe met een update, maar daar laten we het bij”, zei Mohammed Nouri in gesprek met RTL Nieuws. „We bidden voor hem en wachten af.”

„Donderdag was er iets van Appie op televisie”, zag Keizer, die vorig seizoen intensief, prettig en succesvol met de middenvelder samenwerkte bij Jong Ajax in de Jupiler League. „Dat was prachtig om te zien, maar dan voel je ook weer hoe zwaar het allemaal is. Het blijft lastig, zo simpel is het. Je moet het niet onderschatten. We lopen een paar weekjes achter op schema.”

Vandaar nam Keizer het ook op voor zijn spelers. Ajax staat na vijf wedstrijden op een gedeelde vijfde plaats met PEC Zwolle en Vitesse, de tegenstander van morgen in de ArenA. Het trio heeft twee punten achterstand op de gedeelde koplopers Feyenoord, AZ en PSV. „De media waren best snel heel erg kritisch op deze groep spelers”, ervoer Keizer afgelopen tijd.

Foto: ANP Pro Shots

Na de Champions League- en Europa League-uitschakeling door respectievelijk Nice en Rosenborg BK en de nederlaag bij Heracles Almelo in de seizoensopening verschenen de eerste kritische artikelen over de spelers. „Met die kritiek heb ik wel wat moeite gehad”, aldus Keizer, die zelf ook al op de korrel is genomen nadat hij het roer heeft overgenomen van de succesvolle Peter Bosz.

De stroeve seizoensstart van Ajax had volgens Keizer dus wel degelijk te maken met het drama Nouri. Zelf is Keizer trouwens ook kritisch op zijn spelers. Getuige de opstellingen, want na de zeperd bij Rosenborg BK is de ploeg geen enkele keer meer in dezelfde samenstelling het veld ingestuurd.