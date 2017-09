’Manchester City 3’ als opwarmer voor Napoli

Aan het einde van de komende Champions League-week wacht AZ en dan staat er voor de internationals van Feyenoord (onder meer aanvoerder Karim El Ahmadi) ook nog een pittige interlandperiode op de agenda.

Trainer Giovanni van Bronckhorst legt uit dat hij met middenvelders gelukkig ook nog kan schuiven. Thuis tegen NAC zal hij met echte buitenspelers opereren.

"Maar in uitwedstrijden, tegen sterke ploegen, is Jens Toornstra voor de rechterkant ook een optie. Dan zoek je de balans met een extra middenvelder aan één zijkant in plaats van een vleugelaanvaller”, aldus Van Bronckhorst.

Dat klinkt als een voorschot op de tactiek tegen Napoli. In Italië zal Sofyan Amrabat na zijn sterke optredens zo goed als zeker een basisplaats krijgen. De 21-jarige middenvelder heeft dergelijke topwedstrijden nodig om een plekje bij het Nederlands elftal te krijgen.

'NAC jong en frivool'

Van Bronckhorst kan het zich veroorloven om een van zijn middenvelders tegen NAC rust te gunnen. In het bekertoernooi deed hij dat woensdag met Tonny Vilhena (’Maar ik ben tevreden over hem, hij brengt altijd wat hij moet brengen’), 72 uur voor de confrontatie met Napoli kan dat de jeugdige Amrabat weer zijn. Te meer als die dinsdag moet opdraven.

Op de vraag of hij tien dagen na het bezoek van Manchester City nu tegen Manchester City 3 speelt, geeft de coach van Feyenoord serieus antwoord.

"Het geeft aan hoeveel spelers een topclub als Man City heeft als er zeven man bij NAC rondlopen. Voor NAC is het mooi dat ze over zoveel jong talent kan beschikken. Man City heeft een aantal clubs waar die talenten worden gestald, Girona in Spanje is er één en NAC is er ook één. Het is allemaal vrij jong en heel frivool. Maar het zijn jongens die heel goed kunnen voetballen. Tegen AZ en PSV heb ik fases van die jonge jongens gezien, die heel aardig waren.”