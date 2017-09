VIDEO - Auto beukt renner van fiets tijdens WK

Kanerva reed tussen de auto's en was bezig terug te keren in het peloton. Aan de rechterkant van de weg stopte de Ierse auto om een renner met een lekke band te helpen. De auto die achter die van de Ieren reed, week uit naar links om door te kunnen rijden, maar zag daarbij Kanerva compleet over het hoofd.

De Fin werd de hekken in gesmeten en bleef na zijn val stil liggen. Kanerva zou een sleutelbeenbreuk en flinke verwondingen in zijn gezicht hebben overgehouden aan de aanrijding. Daarnaast zouden ook zijn ribben flink geraakt zijn.

De Ierse prof Dan Martin doet via twitter een oproep om de bestuurder van de auto te schorsen. "Zeker omdat hij snel door rijdt."

De Noorse politie heeft ondertussen een onderzoek ingesteld.