Vos: 'Na een harde koers zijn onze winstkansen het grootst'

Voor Vos is het een voordeel dat ze van de drie Nederlandse troeven intrinsiek de snelste is. "Dat klopt, maar dit is natuurlijk wel een WK op een slopend parcours. Ik verwacht niet dat we met een groepje naar de finish gaan waar wij alle drie nog inzitten. Daarom is het ook niet echt een strategie om mij achter de hand te houden voor een sprint. Na een harde koers zijn onze winstkansen het grootst.”

Over de vraag of het een voor- of nadeel is dat de drie superfavorieten in het oranje rijden, moet Vos even nadenken.

"Het ligt eraan hoe je met deze situatie omgaat. Ik ben overtuigd dat we dit in ons voordeel kunnen buigen. We kennen elkaars kwaliteiten heel goed. In het verleden hebben we al vaak genoeg bewezen dat iedereen bereid is voor een ander te koersen. Het heeft geen zin om vooraf tien scenario’s door te nemen, want dan speelt zich in de wedstrijd waarschijnlijk scenario elf af. Uiteindelijk moeten we kiezen voor de grootste kans dat ons team wint. Het klopt dat we elkaar daarin heel goed moeten vertrouwen. Het verleden heeft aangetoond dat we dat wel kunnen.”

Lees het complete interview met Marianne Vos in de PREMIUM-editie van Telesport.