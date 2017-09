Records voor Robben na 92ste treffer in Bundesliga

Het doelpunt in het teleurstellende 2-2 gelijkspel was het 92ste van Robben namens Bayern München in de Bundesliga.

De aanvoerder van Oranje is nu samen met Giovane Élber (1997-2003) de meest scorende buitenlander voor Bayern in de Bundesliga.

Willi Lippens

Robben deelt nu ook het record voor meest scorende Nederlander in de Duitse competitie. Dat deelt de Groninger met Willi Lippens. De in Duitsland geboren Lippens speelde tussen 1966 en 1981 voor Rot-Weiss Essen (79 goals) en Borussia Dortmund (13).

Robben staat al sinds 2009 bij Bayern München onder contract en werd onder meer zes keer kampioen van Duitsland en won in 2013 de Champions League. In totaal maakte hij 133 officiële doelpunten voor de Recordmeister.