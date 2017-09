Federer deelt tik uit aan wereldteam

In Praag rekende de 19-voudig grandslamwinnaar af met Sam Querrey (6-4 en 6-2), die in actie kwam voor het wereldteam. Door de zege van de bijzonder gemotiveerde Federer is de voorsprong nu 5-1 in punten in het voordeel van de Europese spelers. Federer brak zijn Amerikaanse opponent een keer in de openingsset en twee keer in de tweede set.

Foto: Reuters

Vandaag staan er nog drie wedstrijden op het programma, waaronder een historisch dubbelspel met Federer aan de zijde van Nadal. De winnaar van elk duel ontvangt twee punten. Op zondag wordt dat aantal opgevoerd naar drie. Op vrijdag won Europa de drie enkelspelen. Alleen het dubbelspel ging naar het wereldteam.

De Laver Cup is een bedenksel van het management van Roger Federer. Het is een variant op de Ryder Cup in het golf, waar een Europees team het opneemt tegen Team USA en is vernoemd naar de Australische tennislegende Rod Laver.