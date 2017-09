Daley Sinkgraven maakt zondag nog niet zijn rentree in de hoofdmacht. De linksbenige voetballer is hersteld van een slepende knieblessure en heeft de groepstraining inmiddels hervat. Hij ontbreekt nog in het keurkorps van Ajax voor het duel met Vitesse, aanvang 14.30 uur.

Mogelijk krijgt Sinkgraven maandagavond speeltijd bij Jong Ajax, dat dan tegen Telstar speelt.