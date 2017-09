Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Chantal Blaak komt solo over de meet.

Blaak bezorgt Nederland wederom WK-goud

43 min geleden

Chantal Blaak is zaterdag in het Noorse Bergen wereldkampioene geworden. De wielrenster, die eerder dit jaar ook al de Nederlandse titel op de weg pakte, veroverde op magistrale wijze de regenboogtrui door na 152,8 heuvelachtige kilometers solo over de finish te komen.