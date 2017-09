Het elftal van trainer Julian Nagelsmann versloeg in eigen stadion Schalke 04 met 2-0. Dennis Geiger maakte in de dertiende minuut de openingstreffer. In de blessuretijd van de tweede helft verdubbelde invaller Lukas Rupp de voorsprong.

Hoffenheim, dit seizoen actief in de Europa League, is na zes duels nog ongeslagen en heeft nu veertien punten. Dat is er één meer dan Bayern München. De kampioen kwam vrijdag tegen VfL Wolfsburg niet verder dan een gelijkspel (2-2). Borussia Dortmund kan later op zaterdag, bij winst op Borussia Mönchengladbach, de eerste plek weer in handen krijgen. Schalke was aardig aan de competitie begonnen, maar is met negen punten uit zes duels teruggezakt naar de subtop.

RB Leipzig, de nummer twee van vorig seizoen, zette Eintracht Frankfurt met 2-1 aan de kant. Jean-Kévin Augustin en Timo Werner scoorden voor de thuisploeg, die vier punten minder heeft dan Hoffenheim. Bij Frankfurt deden de Nederlanders Jetro Willems en Jonathan de Guzman de hele wedstrijd mee.

Jeffrey Gouweleeuw speelde met FC Augsburg gelijk bij VfB Stuttgart: 0-0.