De Friezen kwamen terug van een achterstand en wonnen uiteindelijk bij Willem II met 1-2. Voor Heerenveen, dat als enige ploeg dit seizoen nog geen wedstrijd in de eredivisie verloor, was het de vierde zege in de competitie op rij.



Met veertien punten uit zes wedstrijden gaat het team van trainer Jurgen Streppel zelfs aan de leiding. Feyenoord kan Heerenveen later op zaterdag bij winst op NAC weer voorbij gaan. Ook AZ en PSV, die zondag pas spelen, hebben minder verliespunten dan Heerenveen.

Willem II nam in de 12e minuut de leiding via Elmo Lieftink. Voor de 23-jarige middenvelder was het zijn eerste doelpunt in de eredivisie. De Brabanders dachten die voorsprong tot de rust vast te houden, maar scheidsrechter Ed Janssen floot in de laatste minuut voor een overtreding net buiten het strafschopgebied. Aanvoerder Stijn Schaars schoot de vrije trap fraai raak: 1-1.

De winnende treffer kwam in de 59e minuut op naam van Yuki Kobayashi. Voor de Japanner, die met links van afstand doel trof, was het zijn eerste doelpunt sinds 3 december.

Willem II blijft door de vijfde nederlaag in zes wedstrijden op drie punten staan.