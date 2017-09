De Belgische keeper stopte in de 73e minuut een strafschop van Jamie Vardy. Daardoor zegevierde de ploeg van trainer Jürgen Klopp met 2-3.

Foto: Reuters

Liverpool stond halverwege de eerste helft al met 2-0 voor, dankzij treffers van Mohamed Salah (kopbal) en Philippe Coutinho. De Braziliaan, die in de zomer een transfer naar FC Barcelona zag afketsen, scoorde uit een vrije trap. In de blessuretijd van eerste helft tekende Shinji Okazaki voor de aansluitingstreffer.

Jordan Henderson herstelde in de 68e minuut de marge van twee doelpunten, maar Vardy bracht een minuut later de spanning al weer terug. De spits had Leicester een punt kunnen bezorgen, maar hij schoot vanaf elf meter op de vuisten van Mignolet.

Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd bij Liverpool, dat met elf punten uit zes duels in de subtop staat.