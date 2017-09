De Nederlandse spits, gehuurd van Tottenham Hotspur, schoot in de 86e minuut de 2-0 binnen uit een strafschop. Besiktas kwam via een doelpunt van Ryan Babel nog terug tot 2-1, maar de overwinning ging naar de ploeg van Janssen en de geblesseerde Robin van Persie.

Beide clubs uit Istanbul beëindigden de wedstrijd in stadion Sükrü Saraçoglu met negen man. Ricardo Quaresma moest al voor rust bij Besiktas van het veld met twee gele kaarten, de thuisploeg raakte vlak voor het rustsignaal Luis Neto kwijt met rood. De Portugese verdediger had een doorgebroken speler neergehaald. In de slotfase werden ook Atiba Hutchinson (Besiktas) en Ismail Köybasi (Fenerbahçe) weggestuurd.

De thuisploeg was in de negentiende minuut op voorsprong gekomen door de Braziliaan Giuliano, die een strafschop benutte. Janssen deed in de slotfase hetzelfde en bezorgde zijn ploeg daarmee een luid bejubelde overwinning. Met elf punten staat 'Fener' voorlopig op de derde plek in Turkije, vlak achter Besiktas (dertien punten).