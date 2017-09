"Ik weet dus niet in welke conditie ik zondag aan de start sta. Ik denk niet dat ik in topvorm ben, maar ik ga mijn best doen", zei Sagan op de van hem bekende luchtige wijze.

De 27-jarige Slowaak kan de eerste renner worden die drie keer op rij de wereldtitel pakt. "Maar cijfers en records interesseren me niet zo, ik ben blij met wat ik allemaal al heb bereikt. Ik ben hier om plezier te hebben en te genieten van de koers.''

Het parcours rond Bergen, met halverwege ieder rondje de beklimming van Salmon Hill, heeft Sagan naar eigen zeggen helemaal niet verkend. "Ik weet niet eens of we elf of twaalf rondjes moeten afleggen. Ik heb in ieder geval tijd genoeg om zondag het parcours te verkennen. Na een paar rondjes weet ik het wel."

Favoriet voelt hij zich niet. "Dan denk ik aan Matthews, Van Avermaet, Alaphilippe, Kwiatkowski en de Noren Boasson Hagen en Kristoff.''