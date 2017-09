Invaller Vincent Vermeij vertaalde het veldoverwicht van de thuisploeg in de extra tijd met de winnende treffer. Dat was zuur voor Roda JC, dat afgelopen woensdag tegen Capelle wel een succesje in het bekertoernooi mocht vieren (5-0).

Mitchell Paulissen bezorgde Roda JC een flitsende start en kopte al in de vijfde minuut raak. Hij vierde zijn eerste competitietreffer sinds 11 februari van dit jaar, toen Heracles ook de tegenstander was. Even voor de openingstreffer was de thuisploeg uit Almelo al dicht bij de 1-0. Jamiro Monteiro zag zijn afstandstandsschot op een paal eindigen.

Heracles kreeg mogelijkheden om al voor rust te scoren. Brahim Darri en Lerin Duarte stuitten echter op Hidde Jurjus. De doelman van Roda JC had in de 51e minuut echter geen antwoord op een inzet van Robin Pröpper. De verdediger kopte eerst op de paal en kwam vervolgens ten val. Toen hij weer op de been stond, had hij de bal voor het inschieten (1-1). Roda JC wankelde maar leek zich naar een gelijkspel te knokken, totdat Vermeij diep in blessuretijd alsnog raak schoot.

