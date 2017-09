'Penislied' Lukaku blijft gemoederen bezig houden

Dankzij een doelpunt van Lukaku won Manchester het uitduel. Het was al de zesde treffer dit seizoen van de Belgische spits, die afgelopen zomer overkwam van Everton. Het lied ('Romelu Lukaku, he's our Belgian scoring genius, with a 24 inch penis, scoring all our goals... ') wordt nu al drie duels op rij gezongen door een groep supporters van de Mancunians.

In en verklaring maakt Manchester duidelijk dat de club en de speler willen dat het lied niet meer wordt gezongen. Er zullen stappen worden ondernomen tegen de supporters die het lied blijven zingen en daarom heeft de club de videobeelden opgevraagd.

Eerder zei Lukaku dat de fans het goed bedoelden, maar dat hij wel wil dat dit hoofdstuk wordt afgesloten.