Koeman: 'De wereld ziet er heel anders uit'

De Nederlander kon zaterdagmiddag eindelijk weer een overwinning vieren in de Premier League. Na drie nederlagen op rij wist Everton in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth een achterstand om te draaien: 2-1. De Senegalese invaller Oumar Niasse bezorgde Koeman drie broodnodige punten.

"Je hebt in een seizoen van de sleutelmomenten en dit was zo'n overwinning die iedereen een oppepper geeft," aldus Koeman.

"Het was een lastige wedstrijd. We kregen niet veel kansen en we namen het juiste besluit na de 1-0 achterstand iets anders te proberen. We gingen met twee aanvallers spelen en zochten gerichter de aanval. Maar Niasse en Davies verdienen alle lof. Zij deden het goed na een moeilijke periode. Ze toonden karakter."