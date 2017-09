12:30 uur FC Utrecht - PSV

FC Utrecht heeft geen goede staat van dienst tegen PSV en wist slechts 2 van de 49 laatste Eredivisieduels tegen de Eindhovenaren te winnen. De laatste negen confrontaties in Eredivisieverband gingen allemaal verloren.

PSV-er Bart Ramselaar keert voor het eerst terug in De Galgenwaard. De middenvelder (21) speelde op 6 augustus 2016 zijn laatste thuiswedstrijd namens FC Utrecht, nota bene tegen PSV, de club die hem vlak daarna overnam. „Een bijzonder duel dus”, erkent de middenvelder.

14:30 uur FC Groningen - FC Twente

FC Groningen wacht in het eigen stadion al negen jaar op een zege tegen FC Twente. Het is voor trainer René Hake geen uitgemaakte zaak dat de van een schorsing terugkerende Stefan Thesker direct ook weer in de ploeg staat. „Het is niet zo, dat het een abc-tje is, omdat hij de aanvoerder is. Ik kijk naar hoe het team functioneert.”

14:30 uur Ajax- Vitesse

Vitesse-speler Thulani Serero keert tegen zijn oude club naar verwachting terug in de basis. De middenvelder miste 4 duels vanwege een knieblessure.

14:30 uur VVV Venlo - PEC Zwolle

Zowel VVV-Venlo als PEC Zwolle verloor in hun eerste vijf wedstrijden alleen van Ajax. De club uit De Koel heeft wel twee punten minder dan de Zwollenaren.

PEC-trainer John van ’t Schip verwacht een lastige middag in Venlo. „Eerst vorig seizoen de dienst uitmaken in de Eerste Divisie en het nu goed doen in de Eredivisie. Als je in drie zware uitwedstrijden punten pakt dan heb je een goede ploeg”, aldus de trainer van PEC Zwolle over de Venlose tegenstander.

16:45 uur AZ - Excelsior

Ron Vlaar keert terug bij AZ. Verder houdt trainer John van den Brom vast aan zijn winning team van de afgelopen weken. AZ heeft nu vijf duels op rij gewonnen. Excelsior heeft in negentien voorgaande Eredivisie-ontmoetingen in Alkmaar nog nooit van AZ weten te winnen.

