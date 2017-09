Zuur en duur raceweekeinde voor Bendsneyder in Moto3

Hij kreeg evenals nog veertien rijders een boete aan zijn broek wegens ‘langzaam rijden’ in de kwalificatie en werd in de tot 13 ronden ingekorte race als zeventiende afgevlagd. De Rotterdammer wel wist aan te klampen bij de grote kopgroep maar moest op de lange rechte stukken afhaken.

Hij zegt van zijn laatste vier grand prix’s in de lichtste klasse met 250cc-machines vooral te gaan genieten, maar hij kan bijna niet wachten op zijn overstap naar de Moto2-klasse met 600cc-motoren. “Op Aragón is weer aangetoond dat ik eigenlijk te zwaar ben voor de Moto3. Daarom kijk ik uit naar volgend seizoen in de Moto2 die mij beter ligt”, vertelde Bendsneyder.

De eerste zes finishers reden op Honda-fietsen. De 20-jarige WK-leider Joan Mir was in de eindfase de sluwste en ook stoutste door dubieus ‘slingerend’ naar zijn achtste seizoenszege te stuiven. Een unieke prestatie van de Spanjaard in de Moto3. Hij kan in de volgende race in Japan zijn titel verzilveren. Zijn voorsprong op de Italiaan Romano Fenati bedraagt liefst 80 punten.