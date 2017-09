premium

'Complete offday bij Ajax'

47 min geleden ANP

Marcel Keizer heeft er vertrouwen in dat hij Ajax nog goed aan het voetballen krijgt. "Dat zeg ik niet op basis van deze wedstrijd tegen Vitesse'', zei hij na de pijnlijke nederlaag (1-2) van zijn ploeg in de ArenA. "Maar op basis van andere wedstrijden dit seizoen toen we wel goed speelden maar soms de kansen niet benutten. Vandaag hadden we een complete offday.''