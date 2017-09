Van den Brom verbijsterd door schutterend AZ

"Ik was verbijsterd", sprak hij bij FOX Sports hoofdschuddend. "Het is heel lang geleden dat ik een ploeg van mij zo slecht aan een wedstrijd heb zien beginnen." Het aan alle kanten rammelende AZ gaf in het eerste halfuur kans op kans weg. Door twee benutte strafschoppen leidde het strijdlustige Excelsior na acht minuten al met 0-2.

"Na 26 seconden hadden we de eerste penalty al tegen", blikte Van den Brom terug. "Goed, dacht ik, dat kan een keer gebeuren. Maar daarna zag ik nauwelijks verbetering. We hebben niets gedaan met liefst 26 corners die we in deze wedstrijd kregen. Ze waren allemaal slecht genomen, allemaal hetzelfde, zonder variatie. Dat was typerend."

