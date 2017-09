Volleybalsters met zege naar tussenronde EK

Oranje sloot de poulefase af met een 3-1 overwinning op concurrent Tsjechië. Dinsdag is Kroatië in de knock-outfase de volgende tegenstander van Nederland.

Na een sterke beginfase tegen Tsjechië (2-0) zakte de ploeg van bondscoach Jamie Morrison in de derde set weg. Ook in de vierde set liep het lange tijd niet bij Oranje, maar na een achterstand van 14-19 wist de Nederlandse ploeg toch nog terug te knokken. De setstanden waren: 25-21 25-15 21-25 25-22. Met name door toedoen van Celeste Plak en Femke Stoltenborg kwam het in de vierde set goed met Oranje.

Kroatië

Het derde en laatste groepsduel had als inzet de tweede plaats in poule D. Nederland speelt dinsdag tegen Kroatië, de nummer 3 van poule B, voor een plek in de kwartfinales. Servië, dat zaterdag Oranje met 3-0 versloeg, pakte de eindzege in groep D met drie overwinningen. De nummer 2 van Rio 2016 plaatste zich daardoor direct voor de kwartfinales. België was met drie nederlagen uitgeschakeld.

De Kruijf

Indien Nederland van Kroatië wint, wacht Italië als winnaar van poule B donderdag in de kwartfinales. Het is nog niet duidelijk of Robin de Kruijf komende week haar rentree bij Oranje kan maken. De middenaanvalster liep afgelopen week een enkelblessure op tijdens de training. Tijdens de eerste gewonnen groepswedstrijd op vrijdag tegen België (3-1) kon Nederland het gemis van De Kruijf nog aardig camoufleren. Dat lukte echter niet tegen Servië en ook tegen Tsjechië had Oranje moeite om het vereiste niveau te halen en vast te houden.