Van der Poel wint ook tweede wereldbekerduel

De Nederlandse kampioen was in Waterloo in Wisconsin opnieuw een klasse apart. In tropische omstandigheden wist hij op het gortdroge parcours de meeste snelheid te maken. Meteen vanaf de start ging de 22-jarige coureur er vandoor, waarna hij zijn voorsprong gestaag uitbouwde.

Gelijke wijze

Van der Poel zegevierde met een marge van 33 seconden op nummer 2, landgenoot Corné van Kessel. De Belg Daan Soete eindigde als derde, in vrijwel dezelfde tijd als Van Kessel. Vorige week won Van der Poel in Iowa op soortgelijke wijze. Ook toen reed hij na de start snel weg uit de voorste groep. Het verschil met nummer 2 Laurens Sweeck uit België bedroeg in Iowa 43 seconden.

Wereldkampioen Wout van Aert, vorige week teleurstellend veertiende, moest zondag genoegen nemen met de zevende plek. De Belg finishte op 53 seconden van de glorieuze winnaar. Lars van der Haar bleef steken op de zeventiende plaats.

Sanne Cant

Bij de vrouwen zegevierde Sanne Cant, die tevens de nieuwe leidster is in het wereldbekerklassement. De wereldkampioene uit België reed halverwege de race resoluut weg en kwam na vijf ronden alleen over de finish. Haar voorsprong op nummer 2 Kaitlin Keough uit de Verenigde Staten bedroeg 10 seconden.

De Amerikaanse Ellen Noble hield in de slotfase Sophie de Boer nog net van de derde plek af. De Nederlandse veldrijdster eindigde vorige week in Iowa ook al als vierde. Maud Kaptheijns, vorig weekeinde vijfde, kwam in Waterloo als tiende binnen.

De volgende wereldbekerwedstrijd is op 22 oktober in Koksijde.